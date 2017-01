PlayStation Plus: le previsioni dei giochi gratis di febbraio 2017

Questa settimana,dovrebbe annunciare la line-updel prossimo mese e come di consueto è partita la caccia ai rumor e alle speculazioni sui titoli presenti nella Instant Game Collection di febbraio.

Il sito PlayStation Universe si è divertito come ogni mese a "lanciare" una serie di previsioni sui giochi che potrebbero essere offerti gratuitamente a febbraio a tutti gli abbonati Plus. La lista in questione include Assassin's Creed Chronicles China (in Cross-Buy con PlayStation Vita), LEGO Batman 3 Gotham e Oltre (in vista dell'uscita di LEGO Batman The Movie, in programma a febbraio), Gravity Rush Remastered (titolo già ipotizzato per il mese di gennaio), Alienation e Shadow Complex Remastered.

Ribadiamo come i titoli riportati siano solamente frutto di previsioni di PSU, la lista definitiva dunque sarà probabilmente molto diversa. Quali giochi vorreste vedere nella line-up IGC di febbraio? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.