PlayStation Plus: le previsioni dei giochi gratis di gennaio 2017

Puntuale come ogni mese, il sito This Gen Gaming ha pubblicato le previsioni dei giochi gratis delladi gennaio 2017.non ha ancora rivelato i titoli previsti per gli abbonati, di seguito le speculazioni (e le speranze) circolate sul web.

Per il primo mese del 2017, This Gen Gaming punta su quattro titoli: Gravity Rush Remastered (in vista dell'uscita di Gravity Rush 2), Day of the Tentacle Remastered, Alienation e Rayman Legends, quest'ultimo in risposta a Rayman Origins, uno dei titoli Games with Gold di gennaio. Ribadiamo come quanto riportato sia solamente frutto di previsioni personali di This Gen Gaming, dunque la line-up PlayStation Plus di gennaio 2017 potrebbe essere radicalmente differente. Quali giochi vi aspettate di vedere? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.