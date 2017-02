PlayStation Plus: le previsioni dei giochi gratis di Marzo 2017

La prossima settimana,dovrebbe annunciare la line-updel prossimo mese e come di consueto è partita la girandola di rumor e speculazioni sui possibili titoli della Instant Game Collection di Marzo 2017.

Il sito PlayStation Universe si è divertito come ogni mese a "lanciare" una serie di previsioni sui giochi che potrebbero essere offerti gratuitamente a Marzo a tutti gli abbonati Plus. Tra i titoli oggetto di speculazione troviamo La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor (recentemente aggiornato con il supporto per PS4 Pro), Killzone Shadow Fall (per festeggiare l'arrivo di Horizon Zero Dawn), Fat Princess Adventures, SteamWorld Heist e Hotline Miami 2.

Cosa ne pensate di queste previsioni? Quali giochi vorreste vedere nella Instant Game Collection di Marzo per gli abbonati PlayStation Plus?