PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di Settembre 2017

Manca poco all'annuncio deidi settembre 2017: secondo quanto riportato da PSU il reveal è previsto per mercoledì 30 agosto, nell'attesa il sito ha raccolto rumor e speculazioni sui possibili titoli in arrivo il prossimo mese nella

PlayStation Universe lancia i suoi quattro candidati per la IGC di Settembre 2017, ovvero il reboot di Ratchet & Clank per PlayStation 4, Terraria (per PlayStation 3 e PlayStation Vita), The Talos Principle, Firewatch e Steep. Cosa ne pensate di questa possibile line-up PlayStation Plus?

Quanto riportato, ribadiamo, è solamente frutto di rumor, previsioni e speculazioni, dunque i titoli citati devono essere presi con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte di Sony Interactive Entertainment.