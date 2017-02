PlayStation Plus: Tearaway Unfolded e Disc Jam tra i giochi gratis di marzo?

Il blog francese Gameblog.fr ha apparentemente scoperto due dei giochi della Instant Game Collection di marzo: secondo quanto riportato, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare (tra gli altri) gratuitamenteper PlayStation 4.

Il flyer promozionale che trovate in calce alla notizia non sembra lasciare spazio a molti dubbi, anche se al momento i due titoli non sono stati confermati da Sony come parte della line-up PlayStation Plus del prossimo mese. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale dei giochi IGC di marzo 2017, che non dovrebbe tardare ad arrivare.