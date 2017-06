Sony anticipa un grande annuncio per i fan dei giochi giapponesi all'E3 2017

A pochi giorni dall'apertura dell'E3, Sony si è concessa in un'intervista a tutto tondo con il TIME, dove tra le altre cose, il CEO di Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden, ha anticipato che all'E3 ci sarà un grosso annuncio per i fan dei titoli giapponesi.

Parlando con il settimanale statunitense, Layden ha fatto notare come gli sviluppatori giapponesi stiano tornando a lavorare su console, citando recenti uscite come NieR: Automata, Persona 5, Final Fantasy XV, Nioh, e Resident Evil VII.

"Credo che molti sviluppatori giapponesi si siano persi nel rincorrere i facili guadagni dei giochi mobile, se così si può dire", ha dichiarato il CEO della divisione americana di Sony Interactive Entertainment, "ma stanno tornando in gran numero a lavorare su console. A questo proposito, abbiamo in serbo un grande annuncio all'E3".

Layden ha inoltre confermato che la presentazione che si terrà quest'anno alla fiera losangelina sarà sullo stile di quella del 2016, con poche parole e grande spazio ai giochi. Per non perdevi nessuna novità dell'E3 2017, vi invitiamo a seguire l'evento insieme a noi.