torna a tentare i videogiocatori lanciando sul Playstation Store una nuova serie di sconti dedicati ai contenuti aggiuntivi. Avete tempo fino a giovedì 15 giugno per approfittare delle promozioni.

Gli articoli in saldo sono più di 200, fra questi spiccano i DLC di The Witcher 3 Wild Hunt, Nioh, Star Wars Battlefront, La terra di mezzo: L'Ombra di Mordor, Steep, Fallout 4, Bloodborne, Tom Clancy's The Division e tanti altri. Potete consultare la lista completa seguendo questo link. Ricordiamo che sul Playstation Store è ancora in vigore la promozione Giochi a meno di 20 euro e che Prey è la nuova offerta della settimana.