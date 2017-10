PlayStation Store: arrivano L'Ombra della Guerra, The Evil Within 2 e Raw Data

Lunedì è la giornata dedicata alle prossime novità in arrivo sul PlayStation Store: una settimana davvero ricca, che vedrà il lancio di titoli come. Di seguito, l'elenco dei nuovi giochi per PS4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PS3.

Novità PlayStation 4

Tra le novità della settimana per PS4 troviamo Touhou Kobuto V Burst Battle, Stereo Aereo, Revolve, Raiden V Director's Cut e Raid World War II.

Alteric (10 Ottobre - 9,99 euro)

Always Sometimes Monsters (10 Ottobre - 14,99 euro)

Cyberdimension Neptunia 4 Goddesses Online (13 Ottobre - 49,99 euro)

Echo (10 Ottobre - 9,99 euro)

The Evil Within 2 (13 Ottobre - 69,99 euro)

Fort Defense (10 Ottobre - 14,99 euro)

Friday The 13th The Game (13 Ottobre - 49,99 euro)

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (10 Ottobre - 69,99 euro)

Raid World War 2 (10 Ottobre - 49,99 euro)

Raiden V Director's Cut (Disponibile - 29,99 euro)

Stereo Aereo (Disponibile - 9,99 euro)

Touhou Kobuto V Burst Battle (10 Ottobre - 29,99 euro)

PlayStation Vita

Alteric (10 Ottobre - 9,99 euro)

Bad Apple Wars (13 Ottobre - 29,99 euro)

Semispheres (Disponibile - 14,99 euro)

Squareboy vs Bullies (Disponibile - 9,99 euro)

Touhou Kobuto V Burst Battle (10 Ottobre - 29,99 euro)

PlayStation VR

The Invisible Hours (10 Ottobe - 19,99 euro)

Radial-G Racing Revolved (10 Ottobre - 19,99 euro)

Raw Data VR (10 Ottobre - 39,99 euro)

Nei prossimi giorni saranno online anche i nuovi sconti e l'Offerta della Settimana, inoltre vi ricordiamo che sono ora disponibili per gli abbonati i giochi gratis della line-up PlayStation Plus di Ottobre 2017.