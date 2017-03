PlayStation Store: arrivano Mass Effect Andromeda, Toukiden 2 e Troll and I

Come ogni martedì, il PlayStation Store si aggiorna con nuovi contenuti per PlayStation 4 e PlayStation Vita. Tra le novità della settimana troviamo

PlayStation 4

Tra le novità in arriso su PlayStation 4 questa settimana troviamo il DLC di Goat Simulator (Waste of Space), This is the Police, Mass Effect Andromeda (versione Standard, Deluxe e Super Deluxe), Troll and I, Touhou Genso Wanderer e Zero Escape: The Nonary Games.

Goat Simulator Waste of Space Bundle - 21 Marzo

Super Dungeon Bros Mega Bundle Pack - 21 Marzo

Everything - 21 Marzo

This is the Police - 22 Marzo

Digerati – 4 in 1 bundle - 22 Marzo

Smite – The Victory Adventure Bundle - 22 Marzo

Mass Effect: Andromeda - 23 Marzo

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition - 23 Marzo

Mass Effect: Andromeda Super Deluxe Edition - 23 Marzo

Touhou Genso Wanderer - 24 Marzo

Troll and I - 24 Marzo

Vikings – Wolves of Midgard - 24 Marzo

Zero Escape: The Nonary Games - 24 Marzo

88 Heroes - 24 Marzo

Touhou Double Focus - 24 Marzo

Toukiden 2 (con Bonus) - 24 Marzo

PlayStation Vita

Meno ricca invece la proposta per i possessori di PlayStation Vita, i quali potranno scaricare Toukiden 2, Touhou Genso Wanderer e Touhou Double Focus.