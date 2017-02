PlayStation Store: arrivano Nioh, How to Survive 2 e l'Open Beta di For Honor

Come ogni martedì, il PlayStation Store si aggiorna con tante novità per tutte le console. Tra i nuovi contenuti dell'aggiornamento odierno troviamo. Di seguito, l'elenco completo.

Giochi PlayStation 4

Tra le novità della settimana citiamo How to Survive 2, Slide N'Go, 8Days, Nioh (Versione Standard e Digital Deluxe), VR Ping Pong,Hand of Fate Deluxe Edition e Uncanny Valley.

How to Survive 2

For Honor Open Beta (Dal 9 al 12 febbraio)

Slide N’ Go

8Days

Kitty Powers' Matchmaker

Nioh

Nioh Digital Deluxe Edition

VR Ping Pong

Uncanny Valley (Cross-Buy con PlayStation Vita)

Hand of Fate Deluxe Edition

So Many Me

WinKings

PlayStation 4 DLC

How to Survive 2

Elite Soldier Skin Pack

Musketeer Skin Pack

Hatsune Miku Project DIVA Future Tone

Season Pass

1st Encore Pack

World of Tanks

British Bulldog Churchill VII Loaded

Nioh

Season Pass

Sul fronte dei DLC invece citiamo l'arrivo del Season Pass di Nioh e di due skin pack per How to Survive 2. A partire da oggi sono inoltre disponibili i giochi gratis PlayStation Plus di Febbraio, tra cui LittleBigPlanet 3, Not a Hero, Starwhal, Anna Extended Edition e Ninja Senki DX.