PlayStation Store: arrivano Paladins, FlatOut 4 e Styx: Shards of Darkness

Come ogni martedì, ilsi aggiorna con numerose novità per i giocatori delle console Sony. Fra i nuovi arrivi, abbiamo(distribuito in forma di free-to-play),, e, per citare i nomi più importanti, ma andiamo a vedere di seguito tutte le novità.

Oltre ai sopracitati Paladins, Flatout 4, e Styx: Shards of Darkness, su PlayStation 4 sbarcano anche Danganronpa 1/2 Reload, Toukiden 2 Carryover Demo e Banner Saga Complete Pack + Survival Mode.

Styx: Shards of Darkness

Paladins Founder’s Pack

Death Squared

Eekeemoo – Splinters of The Dark Shard

Siralim 2

Chaos Code – New Sign of Catastrophe (non disponibile in Italia)

NeuroVoider

MasterCube Game And Theme Bundle

The Sun & Moon/Paranautical Activity Bundle

ACA NEOGEO SENGOKU

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Kona

Danganronpa 1/2 Reload

FlatOut 4: Total Insanity

Toukiden 2 Carryover Demo

Banner Saga Complete Pack + Survival Mode

Warhammer End Times -Vermintide Digital Value Pack

Per quanto riguarda PlayStation Vita, invece, abbiamo l'arrivo di Siralim 2 e Toukiden 2 Carryover Demo.

Infine, fra i nuovi DLC, troviamo il PlayStation Plus Bonus Pack per 3on3 FreeStyle, vari skin pack per Battlezone e Dead or Alive 5 Last Round, le microtransazioni per Paladins, Industry Giant 2 1980-2020, e il Karak Azgaraz Content Pack di Warhammer End Time.

Ricordiamo che è ancora attiva fino al 31 marzo una speciale promozione grazie alla quale riscattare ad aprile un bonus di €10 spendendo un minimo €50 nel mese di marzo.