PlayStation Store: arrivano Wild Guns Reloaded e Shantae Half-Genie Hero

Anche questa settimana il PlayStation Store europeo si aggiorna con tante novità per PlayStation 4 e PlayStation Vita. A partire da oggi sarà possibile scaricare, solamente per citare alcuni titoli in arrivo.

Sono tante le novità in arrivo su PlayStation 4: da Wild Guns Reloaded a Shantae Half-Genie Hero, passando per Rollercoaster Dreams e per il primo episodio della terza stagione di The Walking Dead.

PlayStation 4

The Walking Dead A New Frontier Episodio 1 + Season Pass (20 Dicembre)

Industry Giant 2 (20 Dicembre)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Complete Edition (20 Dicembre)

Rollercoaster Dreams (20 Dicembre)

Shantae Half-Genie Hero (20 Dicembre)

Wild Guns Reloaded (20 Dicembre)

Perfect (20 Dicembre)

Lethal VR (20 Dicembre)

Fruit Ninja VR (20 Dicembre)

Street Fighter V 2016 Holiday Pack (21 Dicembre)

Momonga Pinball Adventures (21 Dicembre)

Just Dance 2017 Demo (21 Dicembre)

Starship Disco (21 Dicembre)

PlayStation Vita

Air Race Speed (20 Dicembre)

Dex (20 Dicembre)

Shantae Half-Genie Hero (20 Dicembre)

DLC per PlayStation 4

Oltre ai giochi completi, questa settimana sono in arrivo anche nuovi DLC per The Division (tra cui il pacchetto Survival), Battlefield 1, Dragon Ball Xenoverse 2, Minecraft e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Tom Clancy's The Division

Survival

Let it Snow Pack

Parade Pack

Battlefield 1

Shortcut Kit: Assault Bundle

Shortcut Kit: Infantry Bundle

Shortcut Kit: Medic Bundle

Shortcut Kit: Scout Bundle

Shortcut Kit: Ultimate Bundle

Shortcut Kit: Support Bundle

Shortcut Kit: Vehicle Bundle

Dragon Ball Xenoverse 2

DB Super Pack 1

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Blitz Bushido Set

LittleBigPlanet

Festive Goodies Level Kit

Minecraft (dal 21 Dicembre)

Shortcut Kit: Assault Bundle

Shortcut Kit: Infantry Bundle

Shortcut Kit: Medic Bundle

Shortcut Kit: Scout Bundle

Tutti i contenuti elencati saranno disponibili sullo store europeo dal 20 Dicembre, tranne dove diversamente indicato.