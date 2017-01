PlayStation Store: Cursed Castilla e Spheroids tra le novità della settimana

Puntuale come ogni martedì,ha pubblicato la lista dei nuovi contenuti in arrivo questa settimana sul PlayStation Store. A partire da oggi sarà possibile scaricare nuovi giochi, demo e DLC per PlayStation 4, PS3 e Vita.

PlayStation 4

Tales of Berseria Demo - 10 gennaio

Hatsune Miku Project Diva Future Tone - 10 gennaio

Spheroids - 10 gennaio

Cursed Castilla (Maldita Castilla EX) - 11 gennaio

PlayStation 3

Spheroids - 10 gennaio

PlayStation Vita

Spheroids - 10 gennaio

PlayStation 4 DLC

Hatsune Miku Project Diva Future Tone (10 Gennaio)

Bundle

Colorful Tone

Future Sound

LittleBigPlanet 3 (10 Gennaio)

Namco Classics Costume Pack

Namco Classics Galaxian Costume

Namco Classics Katamari Prince Costume

Namco Classics Police Mouse Mappy Costume

Namco Classics Taiko no Tatsujin Costume

Namco Classics Wonder Momo Costume

Namco Classics Dig Dug Costume

Namco Classics Galaga Costume

Steep (12 Gennaio)

Adrenaline Pack

Let it Die (12 Gennaio)

80 Death Metals + 50,000 Kill Coins

160 Death Metals + Splatter 13 Boots Blueprint

160 Death Metals + Splatter 13 Head Blueprint

280 Death Metals + 4 Types of Rare Metal

280 Death Metals + Premium Decal: Silver Heart

80 Death Metals + 3 Kinds of Mushrooms

160 Death Metals + Pork Chopper Blueprint

160 Death Metals + Splatter 13 Body Blueprint

Tutti i contenuti saranno disponibili a partire dalla data indicata accanto al titolo, salvo eventuali ritardi e/o imprevisti.