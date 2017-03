PlayStation Store: Doppi Saldi al via, Hitman è la nuova offerta della settimana

Prendono il via oggi i "" sul PlayStation Store, con decine di titoli in offerta speciale, e per gli abbonati al serviziola percentuale di sconto raddoppia su ogni singolo acquisto.

Tra i giochi in promozione troviamo spazio Deus Ex Mankind Divided, The Witcher 3 Wild Hunt, No Man's Sky, Fallout 4, Grand Theft Auto San Andreas, God Eater 2 Rage Burst, Assetto Corsa, Batman The Telltale Series, Ultra Street Fighter IV, Dragon Quest Builders, RIDE 2, Zombie Army Trilogy, Deponia, Valentino Rossi The Game, Call of Duty Infinite Warfare e Valkyria Chronicles Remastered, solamente per citarne alcuni. L'elenco completo è disponibile a questo indirizzo.

Segnaliamo inoltre la nuova Offerta della Settimana: fino al 15 marzo sarà possibile acquistare Hitman La Prima Stagione Completa al prezzo di 28.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari a 51% sul prezzo di listino.