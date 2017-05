Playstation Store: FIFA 17 e Fallout 4 tra i nuovi titoli in sconto sotto i 20€

Sulè arrivata una nuova ondata di sconti per un'ampia selezione di giochi sotto i 20 euro: tra i titoli in offerta segnaliamoe i tre capitoli in alta definizione della trilogia di

FIFA 17 e Fallout 4 sono proposti entrambi a 19,99 euro, mentre i singoli capitoli rimasterizzati di Uncharted sono acquistabili a 7,99 euro. Tra gli altri sconti di rilievo troviamo l'Edizione Game of the Year di La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor a 14,99 euro, Just Cause 3 a 14,99 euro e Wolfenstein: The New Order a soli 3,99 euro.

Per consultare la lista completa con tutti i giochi in sconto vi rimandiamo alla relativa pagina del Playstation Store. Avete intenzione di fare qualche acquisto?