PlayStation Store: FIFA 18, Gundam Versus e Hob tra le novità della settimana

Come ogni settimana, il lunedì è il giorno dedicato alle novità in arrivo sul PlayStation Store: una settimana davvero ricca, che vedrà il lancio di titoli come, Blue Reflection, Hob,, solamente per citarne alcuni. Di seguito, l'elenco dei nuovi giochi per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PS3.

Novità PlayStation 4

Tra le novità della settimana per PS4 troviamo Blue Reflection, FIFA 18, Gundam Versus, Lightflied, Fort Defeens, Eventide 2, Danganronpa V3, Fallout 4 Game of the Year Edition e Pinball FX3.

Blue Reflection (29 Settembre - 39,99 euro)

FIFA 18 (29 Settembre - 69,99 euro)

New Danganronpa V3 Killing Harmony (29 Settembre - 59,99 euro)

Eventide 2 (29 Settembre - 19,99 euro)

Fallout 4 Game of the Year Edition (29 Settembre - 39,99 euro)

Firefighters Airport Fire Department (29 Settembre - 19,99 euro)

Fort Defense (26 Settembre - 19,99 euro)

Fragments of Him (19 Settembre - 19,99 euro)

The Girl and the Robot Deluxe Edition (19 Settembre - 19,99 euro)

Gundam Versus (29 Settembre - 39,99 euro)

Hob (26 Settembre - 19,99 euro)

Pharaonic Deluxe Edition (26 Settembre - 9,99 euro)

Lightfield (26 Settembre - 19,99 euro)

Mahjong World Contest (26 Settembre - 9,99 euro)

Mecho Tales (26 Settembre - 9,99 euro)

Ninja Shodown (26 Settembre - 9,99 euro)

Outcast Second Contact (29 Settembre - 39,99 euro)

(29 Settembre - 39,99 euro) Pinball FX3 (27 Settembre - 19,99 euro)

SteamWorld Dig 2 (26 Settembre - 19,99 euro)

Senran Kagura Peach Beach Splash (29 Settembre - 49,99 euro)

Ruiner (26 Settembre - 29,99 euro)

Novità PlayStation VR

DWVR (26 Settembre - 9,99 euro)

Light Tracer (26 Settembre - 9,99 euro)

Voltron VR Chronicles (26 Settembre - 9,99 euro)

VRog (26 Settembre - 4,99 euro)

PlayStation Vita

SteamWorld Dig 2 (26 Settembre - 19,99 euro)

Nei prossimi giorni saranno online anche i nuovi sconti e l'Offerta della Settimana, inoltre a breve Sony dovrebbe annunciare i giochi gratis della line-up PlayStation Plus di Ottobre 2017.