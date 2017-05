ha lanciato una nuova sezione sul PlayStation Store dedicata ai giochi preferiti degli sviluppatori, e non solo. La pagina contiene le segnalazioni di nomi come, Herman Hulst nonchè di developer come Supergiant Games, Drinkbox Studios e

Potete accedere alla nuova sezione cliccando qui, al momento questa nuova area risulta attiva solamente sul PlayStation Store americano mentre non è ancora disponibile su quello europeo. Si tratta di una sezione decisamente interessante, che permetterà ai giocatori di scoprire i titoli preferiti delle più note personalità legate all'universo PlayStation.