PlayStation Store: sconti fino al 60% sui giochi PS4

Nuove offerte sul: questa settimana, il negozio online di Sony permette di risparmiare fino al 60% sull'acquisto dei migliori giochi del catalogo, in vendita a prezzi ridotti per un periodo di tempo limitato.

Tra i titoli in promozione troviamo Street Fighter V (19,99 euro), Star Wars Battlefront Edizione Definitiva (19,99 euro), Rocket League (13,99 euro), Titanfall 2 Deluxe Edition (34,99 euro), The Division Gold Edition (39,99 euro), Need for Speed Rivals (12,99 euro), Call of Duty Infinite Warfare (29,99 euro), The Crew (11,99 euro), Evolve (9,99 euro), Battlefield Hardline (9,99 euro) e LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza (19,99 euro). Per la lista completa, vi rimandiamo all'apposita pagina del PlayStation Store.