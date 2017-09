PlayStation Store: tanti giochi a meno di 5 euro, sconti sui titoli Ubisoft

Sono due le nuove promozioni attive sul PlayStation Store europeo: tanti giochi ae numerosi sconti sui titoligià usciti e della prossima stagione, tra cui

Giochi a meno di 5 euro

Sono più di 80 i giochi in vendita a meno di 5 euro, di seguito vi segnaliamo i principali titoli della promozione. La lista completa è disponibile cliccando qui.

Super Meat Boy - 3.99 euro

Pac-Man Championship Edition 2 - 3.99 euro

SteamWorld Heist - 4.99 euro

Surgeon Simulator Anniversary Edition - 2,99 euro

Soul Axiom - 3,99 euro

Machinarium - 2,99 euro

Badland Game of the Year Edition - 3,99 euro

Thomas Was Alone - 2,99 euro

Brut@l - 3,99 euro

Sconti Giochi Ubisoft

Tra i giochi Ubisoft in promozione troviamo titoli come Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, Assassin's Creed Syndicate, Far Cry Primal, For Honor, Watch Dogs 2, Assassin's Creed IV Black Flag, Far Cry 4 e Steep. L'elenco completo a questo indirizzo.