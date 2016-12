PlayStation Store: al via gli sconti di gennaio sui giochi per PS4, PS3 e Vita

Partono oggi isul PlayStation Store, con oltre 400 giochi in offerta per PlayStation 4, PlayStation 3, PSP e PlayStation Vita. Di seguito, trovate alcuni dei giochi in promozione sullo store digitale di Sony.

Tra i tanti titoli in promozione segnaliamo Battlefield 1 (39.99 euro), Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (29.99 euro), Grand Theft Auto V (34.99 euro), Call of Duty Infinite Warfare Digital Deluxe Edition (79.99 euro), Titanfall 2 (34.99 euro), FIFA 17 Deluxe Edition (44.90 euro), No Man's Sky (29.99 euro), Ratchet & Clank (19.99 euro), EA Sports UFC 2 (29.99 euro), Mafia III (39.99 euro) e The Witcher 3 Game of the Year Edition (29.99 euro), solamente per citarne alcuni. La lista completa, in continuo aggiornamento, è disponibile a questo indirizzo.