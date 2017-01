PlayStation Store: al via la nuova promozione "Giochi sotto i 20 euro"

ha lanciato la nuova promozione "": da oggi e fino al 2 febbraio, decine di titoli per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita sono in vendita sul PlayStation Store a prezzi decisamente contenuti.

Tra i titoli in promozione nel momento in cui scriviamo troviamo The Evil Within (12.99 euro), Sniper Elite 3 Ultimate Edition (14.99 euro), Trials Fusion (7.99 euro), Assassin's Creed Syndicate (19.99 euro), Batman Arkham Knight Premium Edition (19.99 euro), Far Cry 4 (14.99 euro), The Witness (14.99 euro), God of War III Remastered (12.99 euro), Beyond Due Anime (12.99 euro), Battleborn Digital Deluxe Edition (14.99 euro), Lords of the Fallen (9.99 euro), DmC Devil May Cry Definitive Edition (12.99 euro), Dragon Quest Heroes (14.99 euro) e inFamous Second Son (14.99 euro), solamente per citarne alcuni. La lista completa dei giochi in offerta è disponibile sul PlayStation Store.