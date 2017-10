PlayStation Store: al via le nuove offerte del weekend con sconti fino al 25%

lancia i nuovisul PlayStation Store europeo. Da oggi e fino al 23 ottobre sarà possibile acquistare una selezione di titoli a costo ridotto, con

Di seguito, la lista dei giochi in promozione sul PlayStation Store durante questo fine settimana:

Destiny 2 Digital Deluxe Edition

Destiny 2 + Expansion Pass

Destiny 2

NHL 18

NHL 18 Young Stars Deluxe Edition

NHL 18 Young Stars Edition

Elite Dangerous

Elite Dangerous Commander Deluxe Edition

Madden NFL 18

Madden NFL 18 G.O.A.T. Squads Edition

NBA Live 18 The One Edition

Uncharted L'Eredità Perduta

Non abbiamo inserito i prezzi poichè questi ultimi sono variabili, con percentuali di sconti diverse per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Le offerte termineranno lunedì 23 ottobre 2017.