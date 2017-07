PlayStation Store: al via i saldi estivi con sconti fino al 60%

Sono partiti ufficialmente i saldi estivi del: da oggi e fino al 3 agosto sarà possibile acquistare centinaia di titoli per PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita e film a prezzi scontati fino al 60%.

Tra i giochi in promozione nel momento in cui scriviamo troviamo DiRT 4, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Grand Theft Auto V, Battlefield 1, Tekken 7, Star Wars Battlefront Edizione Definitiva, Mad Max, For Honor, Mass Effect Andromeda, Uncharted The Nathan Drake Collection e Assassin's Creed Syndicate, solamente per citarne alcuni.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo, le offerte dei saldi estivi sul PlayStation Store sono valide fino al 3 agosto.