PlayStation UK sarà lo sponsor ufficiale del London Pride 2017

In calce alla notizia potete trovare il tweet ufficiale di PlayStation UK , che include una breve clip a tema. Le reazioni in rete da parte della comunità LGBT ma anche di altri personaggi dell'industria videoludica e dei fan in generale è stata di grande apprezzamento e affetto, e l'hashtag #forALLthePlayers sta già iniziando a circolare sui social, come potete vedere dagli ulteriori tweet che abbiamo riportato di seguito.

PlayStation is very proud to be sponsoring this year’s Pride in London #ForALLthePlayers #Pride2017 pic.twitter.com/nwFxOLUuBv — PlayStation UK (@PlayStationUK) 3 giugno 2017