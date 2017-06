PlayStation Vita ha ancora molto da offrire secondo Shawn Layden

è una console morta? Non secondo, presidente di, il quale ha espresso il suo parere sull'argomento in una recente intervista pubblicata su The Verge.

"PlayStation Vita è una console di successo in Giappone e in Asia. Ci sono molti sviluppatori orientali attivi nel produrre nuovi giochi per questa piattaforma. Purtroppo, Vita non ha conquistato il grande pubblico in Europa e Nord America ed è difficile capire il perchè.... tuttavia, non avendo attratto un pubblico vasto, è difficile per gli sviluppatori occidentali continuare a supportarla." Queste le parole di Shawn Layden, il quale si dice comunque fiducioso riguardo al futuro della piattaforma, la quale ha ancora molto da offrire, specialmente agli appassionati di JRPG e produzioni di stampo nipponico.