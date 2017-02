PlayStation VR: annunciato un bundle con Until Dawn Rush of Blood

ha annunciato un nuovo bundleper gli Stati Uniti, venduto in esclusiva nei negozi della catena GameStop al prezzo di 499 dollari. Nessuna conferma riguardo l'eventuale disponibilità del pacchetto in Europa.

Questa confezione speciale è già disponibile nei negozi americani e include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera, due controller Move, un disco demo e una copia di Until Dawn Rush of Blood. Un bundle sicuramente interessante per tutti coloro che vogliono acquistare il visore Sony, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni riguardo il possibile arrivo nel nostro continente.