PlayStation VR con Camera, VR Worlds e GT Sport a 399.99€ fino al 31 ottobre

Fino al 31 ottobre 2017offre un gustoso sconto sul bundle. Dal 18 ottobre e fino a fine mese il pacchetto in questione sarà in vendita a, prezzo consigliato al pubblico presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Il bundle include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e due giochi, ovvero PlayStation VR Worlds e il nuovo e attesissimo Gran Turismo Sport.

Il pacchetto è in vendita solamente presso i rivenditori aderenti, al momento però la lista dei partner selezionati non è stata diffusa, su Amazon.it il bundle costa 449.99 euro ma è probabile che nelle prossime ore il prezzo possa scendere per allinearsi a quello suggerito da Sony Interactive Entertainment Italia.