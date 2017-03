PlayStation VR: il firmware 4.50 migliora il tracciamento dei controller Move

L'aggiornamento firmware 4.50 perapporta migliorie anche a: non solo offrendo una miglior qualità durante la riproduzione in Social Screen e aggiungendo il supporto Blu-Ray 3D ma anche andando a ottimizzare il tracciamento dei controller Move.

Come dimostrato dal video pubblicato dal canale YouTube iWaggleVR, il tracciamento dei movimenti di Move migliora notevolmente durante l'utilizzo con alcuni titoli VR come Job Simulator, The London Heist e Batman Arkham VR.

Ricordiamo che il firmware 4.50 presenta tra le altre cose il supporto per gli hard disk esterni e implementa la possibilità di utilizzare immagini personalizzate come sfondo della Home. Presente anche la Modalità Boost per PlayStation 4 Pro, la quale migliora l'esecuzione dei giochi non ancora ottimizzati per la nuova console Sony.