PlayStation VR: nuovo modello annunciato, disponibile in Giappone dal 14 ottobre

ha annunciato un nuovo modello di, conosciuto con la sigla, disponibile in Giappone dal prossimo 14 ottobre. I dettagli sul lancio in Occidente verranno resi noti in un secondo momento.

Il Giappone, il nuovo modello di PlayStation VR sarà acquistabile solamente come parte del pacchetto "PlayStation VR with PlayStation Camera Bundle", in vendita al prezzo di 44.980 yen. Questa revisione include una porta stereo per le cuffie nella parte posteriore, inoltre il cavo che collega il processore esterno al visore è stato ridisegnato per risultare più compatto, infine il processore supporta ora la trasmissione di contenuti HDR, in questo modo non sarà più necessario staccare il visore per giocare ai titoli che supportano questa tecnologia.

Il nuovo modello sarà introdotto sul mercato con lo stesso prezzo di quello attuale, non è chiaro però se per quest'ultimo sia previsto un price cut, restiamo in attesa di saperne di più su costi e lancio in Europa.