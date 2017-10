PlayStation VR: il nuovo modello protagonista di una serie di trailer

ha pubblicato una serie di video per per promuovere il lancio deldi(sigla CUH-ZVR2), disponibile in Giappone a partire da domani, sabato 14 ottobre.

I primi tre video mostrano il nuovo visore nel dettaglio e permettono di dare uno sguardo ai contenuti della confezione, nonchè alla configurazione da adottare per collegare correttamente il dispositivo a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Inoltre il quarto filmato include una panoramica sui principali titoli per PlayStation VR disponibili e in arrivo, tra cui The Elder Scrolls V Skyrim VR, Bravo Team, Gran Turismo Sport, Summer Lesson Chisato Shinjo Seven Days Etude, Monster of the Deep Final Fantasy XV, No Heroes Allowed! VR, Resident Evil VII Biohazard, Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS, Ace Combat 7 Skies Unknown, Dark Eclipse, The Inpatient, Gungrave VR e DOOM VFR.

Al momento non ci sono dettagli riguardo il lancio del restyling di PlayStation VR in Occidente, Sony ha confermato che il visore in Nord America mentre nessuna notizia è trapelata per l'Europa.