Qualche ora fa durante il GameStop Expo, ha confermato di credere fermamente nel progettoe di volerlo supportare con nuovi titoli tripla A. Adesso l'azienda ha rivelato un nuovo bundle per il mercato nordamericano che include il visore e PS Camera, il tutto al costo di 399 dollari.

È stato inoltre annunciato un taglio di prezzo del pacchetto che comprende PS VR, PS Camera, due controller Move e il gioco Playstation VR Worlds, che da 499 dollari passa a 449 dollari. Entrambi i bundle saranno disponibili per l'acquisto i Nord America a partire dal primo settembre. Al momento non sappiamo se Sony lancerà iniziative del genere anche in Europa, restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti.