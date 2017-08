PlayStation VR: Sony crede nel progetto, nuovi giochi Tripla A in arrivo

Durante il GameStop Expo che si sta tenendo in queste ore a Las Vegas, il VP Marketing diha dichiarato che la compagnia continuerà a investire nel progettoe che nuovi titoli AAA arriveranno presto.

Asad Qizilbash si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dal dispositivo e Sony sta continuando a lavorare per aumentare la base installata. Gli studi interni di Sony Interactive Entertainment sono al lavoro su nuovi progetti e anche gli sviluppatori di terze parti stanno sviluppando giochi indipendenti e Tripla A per la periferica. Farpoint ha ottenuto un buon successo commerciale e la compagnia continuerà dunque a produrre giochi AAA per PlayStation VR.

Nei prossimi mesi vedranno la luce titoli come Monster Of the Deep Final Fantasy XV e The Elder Scrolls V Skyrim VR, entrambi in arrivo a novembre, giusto in tempo per le festività di fine anno.