In attesa dei titoli in arrivo il prossimo autunno, vi proponiamo l'elenco di tutte le novità dei mesi di luglio ed agosto per PlayStation VR: da, passando per. Nel video, tutte le novità per il visore

Per l'elenco completo delle nuove uscite vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle novità di luglio e agosto per PlayStation VR, in attesa che Sony Interactive Entertainment e altri publisher rivelino le novità in arrivo durante la prossima stagione videoludica, probabilmente ne sapremo di più durante la Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 26 agosto.