PlayStation VR: trailer con gli apprezzamenti della stampa

Sony ha da poco pubblicato un video con gli apprezzamenti della stampa internazionale per il suo visore di realtà virtuale: PlayStation VR. Il filmato non si concentra su un titolo nello specifico, ma propone una panoramica delle diverse esperienze VR disponibili per PlayStation 4.

Le immagini mostrano alcuni dei titoli più apprezzati per l'headset della compagnia giapponese, tra i quali Batman: Arkham VR, Headmaster, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, The Playroom VR, RIGS e Robinson: The Journey. Nonostante i plausi della critica, è di pochi giorni fa la notizia di un possibile cambio di rotta da parte di Sony che, non soddisfatta dell'accoglienza di PlayStation VR tra i consumatori, starebbe pensando di proporre il visore in diverse applicazioni commerciali.