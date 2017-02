PlayStation VR: le vendite sono in linea con le aspettative

Durante l'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti,si è soffermata brevemente anche su, confermando che il visore ha venduto secondo le aspettative della compagnia, anche se al momento non sono stati diffusi dati più precisi a riguardo.

Il colosso nipponico aveva previsto una partenza a rilento, nel periodo natalizio le vendite hanno comunque rispettato le aspettative e allo stato attuale sembrano essere in lieve crescita, tanto che in Giappone molti utenti hanno difficoltà a trovare la periferica nei negozi. Nel 2017, Sony continuerà a supportare PlayStation VR con nuovi contenuti, inoltre nelle prossime settimane verranno lanciati nuovi bundle, maggiori dettagli saranno svelati in un secondo momento.