Playstation VR: Vince Gilligan e Sony al lavoro su Breaking Bad VR Experience

Ottime notizie per i fan di Walter White e Jesse Pinkman:in persona sono al lavoro su un'esperienza in VR (non ludica) incentrata su, l'acclamata serie TV conclusasi nel 2013.

Andrew House, presidente e Global CEO di Sony Interactive Entertainment, ha rivelato che l'idea per il progetto è nata quando l'azienda giapponese ha fatto provare Playstation VR ad alcuni importanti showrunner. Fra questi vi era proprio Vince Gilligan, che, affascinato da questa tecnologia, ha subito esternato la voglia di sperimentare con il dispositivo. Per il momento sappiamo solamente che Breaking Bad VR Experience sarà creato in computer grafica, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.