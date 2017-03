Plumbers Don't Wear Ties: ritrovato uno dei giochi PC più brutti di sempre

Lo YouTuber "Psychoticgiraffe" ha trovato una copia diper PC, universalmente conosciuto come uno dei peggiori videogiochi di sempre, uscito su 3DO nel 1994 e convertito poi per Windows, anche se questa versione è stata stampata in pochissimi esemplari.

Il fortunato possessore di Plumbers Don't Wear Ties per PC ha approfittato dell'occasione per pubblicare un lungo video che mostra il gameplay di questa strampalata avventura: il gioco è una sorta di visual novel a carattere erotico con protagonisti Jane e John, i due ragazzi decideranno di incontrarsi in un parecchio e di coronare la loro storia d'amore...

Fino a qui, niente di troppo strano, se non fosse che il gioco può contare su una pessima recitazione degli attori, su battute decisamente tristi e scene sexy al limite del ridicolo, oltre a una qualità dei filmati decisamente bassa. Non ci credete? Giudicate voi stessi...