Pocket Rumble sarà un'esclusiva console per Nintendo Switch

Durante il Nindie Showcase tenuto quest’oggi da Nintendo, Cardboard Robot Games e Chucklefish Games hanno annunciato che Pocket Rumble è in arrivo su Nintendo Switch come esclusiva console. Il titolo viene descritto come un picchiaduro accessibile che si ispira ai fighting game pubblicati su Neo Geo Pocket.

Grazie ad alcune inclusioni nell’interfaccia grafica, come i frame data e altre proprietà, i novizi dei giochi di combattimento potranno meglio comprendere le meccaniche che caratterizzano il genere. Il gioco supporterà inoltre il multiplayer online e l’HD Rumble offerto dai Joy-Con e dal Pro Controller della nuova ibrida della casa di Kyoto. Al momento, Pocket Rumble si trova in Early Access su Steam, e sarà disponibile su Nintendo Switch nel mese di marzo al prezzo di 10$.