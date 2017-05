Pokeland: il nuovo gioco mobile dei Pokemon è in fase di test in Giappone

Un nuovo gioco mobile deiè attualmente in fase di test in Giappone su dispositivi Android: si tratta di, titolo appartenente alla serie, in arrivo probabilmente entro la fine dell'anno.

Pochi i dettagli sul gioco, la fase di test di Pokeland durerà fino al 9 giugno, il titolo presenta 134 diversi mostriciattoli, 52 livelli e una Champion Tower da 15 piani. Presenti le microtransazioni, utili per acquistare diamanti per sbloccare nuove isole o uno speciale detector per trovare nuovi Pokemon.

Nel momento in cui scriviamo, The Pokemon Company non ha ancora ufficializzato il lancio di Pokeland in Occidente, restiamo quindi in attesa di saperne di più.