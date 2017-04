Pokemon: Bandai annuncia le Pokeball porta caramelle

ha annunciato un set di... porta caramelle. Le sfere in questione contengono al loro interno un pratico alloggiamento per caramelle e mentine, con tanto di dispenser attivabile premendo un tasto.

Il set è composto da 11 sfere, dalla normale Pokeball alla Ultra Ball, il prezzo dell'intera collezione è pari a 60 euro, nella confezione sono incluse anche sei clip per agganciare le Pokeball alla cintura. Al momento, questo bizzarro gadget può essere acquistato sul sito ufficiale di Bandai Premium solamente in Giappone, nessuna conferma per quanto riguarda l'eventuale distribuzione sl mercato occidentale.