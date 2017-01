Pokémon Co-Master arriva in occidente con il nome di Pokémon Duel

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di un nuovo gioco dedicato alle sue creature tascabili. Uscito la scorsa primavera in Giappone con il nome di Pokémon Co-Master, Pokémon Duel è disponibile da oggi su iOS e Android in determinati mercati occidentali.

Il titolo, pubblicato un po’ a sorpresa, consiste in un gioco da tavolo digitale, e vede i giocatori utilizzare squadre di sei statuette Pokémon con l’obbiettivo di occupare lo spazio dell’avversario. Sebbene i Pokémon utilizzeranno attacchi riconoscibili dai fan della serie, il sistema di combattimento sarà inedito, e i duellanti potranno usufruire di piastrine per attivare potenziamenti monouso.

Ad ogni incontro vinto si riceveranno dei pacchetti boost, ma non mancherà la possibilità di acquistare potenziamenti in-game con “soldi reali”. Nel momento in cui scriviamo l’applicazione non è disponibile nel nostro mercato; vi forniremo ulteriori dettagli non appena giungeranno nuove informazioni. Pokémon Duel è l’ultimo di una serie di titoli con i quali Nintendo sta cercando di conquistare il mercato mobile, e continuerà a febbraio con l’uscita di Fire Emblem Heroes.