Pokemon Cobalto e Ametista creati all'interno di Minecraft

Il team Phoenix Projects ha pubblicato un intero gioco di Pokemon utilizzandoha richiesto oltre due anni di lavoro ma finalmente l'intero progetto è disponibile per il download gratuito.

Pokemon Cobalto e Ametista offre una nuova regioen da esplorare e la possibilità di catturare 136 diversi Pokemon, realizzati ovviamente con i cubetti di Minecraft. Il gioco può essere scaricato cliccando qui. Nonostante il progetto sia stato realizzato senza fini di lucro, è probabile che Nintendo e The Pokemon Company possano agirare per vie legali contro gli sviluppatori, al fine di far valere i diritti sulla proprietà del marchio Pokemon.