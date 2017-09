Pokemon Cristallo arriverà sulla Virtual Console per Nintendo 3DS?

Alcuni data miner del Nintendo eShop hanno scovati degli indizi che fanno pensare all'arrivo disulla Virtual Console per. Al momento si tratta solo di una semplice speculazione in attesa di conferme (o smentite) da parte di Nintendo.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, un utente ha scovato sul Nintendo eShop la presenza di una patch per la versione Virtual Console di Pokemon Cristallo. Dal momento che Pokemon Oro e Argento sono stati già pubblicati sulla Virtual Console per 3DS (il debutto è previsto proprio per la giornata di oggi, ecco il trailer di lancio), non sarebbe tanto strano se un simile trattamento venisse riservato anche a Pokemon Cristallo.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla casa di Kyoto.