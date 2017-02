Pokemon Day: tutte le iniziative per festeggiare, eventi speciali e promozioni

Oggi è il! Il 27 febbraio del 1996,uscivano in Giappone, dando vita a un nuovo fenomeno di costume che nel giro di pochissimi anni avrebbe travolto il mondo intero.hanno programmato una serie di iniziative speciali per festeggiare questa importante ricorrenza.

Di seguito, tutte le iniziative programmate per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio (Pokemon Day 2017):

Tornei - Sul canale Twitch Pokemon è prevista una giornata dedicata alla celebrazione delle competizioni: in programmazione troviamo alcuni degli incontri più memorabili dei videogiochi della serie principale, di Pokkén Tournament e del GCC Pokémon degli ultimi anni.

Pokemon GO - Pikachu è pronto a dare il via ai festeggiamenti per il Pokémon Day. Fino al 6 marzo, i Pikachu che incontrerai allo stato selvatico indosseranno un cappello a tema. E quelli che catturerai durante questo periodo conserveranno il loro cappellino per sempre, per cui non perderti questi speciali Pikachu selvatici durante questo breve periodo.

Pokemon Shuffle - Pokemon Shuffle festeggia due anni e per l'occasione sono previste nuove sfide.

GCC Pokemon Online - Ricevi Gettoni Allenatore extra disponibili nella ruota della fortuna per tutta la settimana che precede il Pokemon Day. Assicurati di effettuare l'accesso al gioco il 27 febbraio per un premio giornaliero speciale.

Maratona Film su TV Pokémon - Guarda i film Mewtwo contro Mew, Pokémon 4Ever e Il re delle illusioni Zoroark su Pokemon TV, disponibili solamente per un periodo limitato. Infine, il film Pokémon Volcanion e la meraviglia meccanica è disponibile su iTunes Video, Google Play e su Amazon Video.

Al momento, nessun evento speciale sembra essere previsto per Pokemon Sole e Luna, novità in merito potrebbero arrivare nelle prossime ore. Inoltre, ricordiamo che potete festeggiare il Pokemon Day sui social network utilizzando l'hashtag ufficiale #PokemonDay.