Pokémon Giallo è giocabile su Apple Watch tramite emulatore

Lo sviluppatore statunitense Gabriel O’Flaherty-Chan è riuscito nell'impensabile obiettivo di portaresuutilizzando "Giovanni", un emulatore del Game Boy (il nome è basato sull'omonimo personaggio facente parte del Team Rocket nella serie di Pokémon).

Come specificato dallo sviluppatore, i controlli sono interamente a schermo, il che potrebbe tradursi in una frequente difficoltà nel direzionare correttamente il personaggio e nel compiere le azioni desiderate. Inoltre, sembrerebbe che le performance di gioco non siano perfettamente stabili, e che diversi problemi tecnici persistano a questo stato dei lavori.

Nonostante alcune problematiche, il risultato raggiunto da questo sviluppatore è sicuramente interessante, e chissà che non potremo vedere ancora più titoli in futuro portati sull'indossabile Apple.