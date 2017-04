Pokemon GO: 5 milioni di utenti attivi al giorno negli USA alla fine del 2016

Secondo una ricerca pubblicata da ComScore, dopo l'enorme successo della scorsa estate,ha continuato a generare numeri davvero notevoli negli Stati Uniti, registrando alla fine del 2016 circa cinque milioni di utenti attivi quotidianamente.

Stando al report, gli utenti attivi attualmente risultano essere in leggero calo ma le tante novità degli ultimi mesi (come l'arrivo dei Pokemon di seconda generazione) ha permesso a Niantic di mantenere alto l'interesse intorno al gioco, inoltre per il 2017 sono previste tante novità (tra cui l'introduzione del sistema di scambi e dei Pokemon Leggendari) che potrebbero riconquistare un buon numero di giocatori.