Le creature di seconda generazione sono finalmente arrivate in, ma come avvenuto per la prima generazione sembra che alcuni Pokemon siano catturabili soltanto in alcune regioni geografiche. A quanto pareè disponibile solo in America Centrale e in Sud America.

Questo è quanto emerge dal topic aperto su Reddit, dove gli utenti stanno tenendo sotto traccia gli avvistamenti di Heracross registrati in tutto il mondo: al momento la creatura è comparsa soltanto in Sud America e in America Centrale. Tra gli altri Pokemon region locked ricordiamo Farfetch'd (disponibile solo in Giappone), Kangaskhan (Australia) e Mr. Mime (Europa).

