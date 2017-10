Pokemon GO: annunciati l'evento di Halloween e i mostri di terza generazione

: Gastly, Drowzee, Cubone e altrisono di nuovo qui per Halloween, e questa volta portano alcuni amici speciali: Sableye, Banette e altri mostri Spettro originariamente scoperti nella regione Hoenn e che faranno la loro prima apparizione in

Il resto dei Pokémon visti per la prima volta nei videogiochi Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro arriveranno gradualmente a partire da dicembre! Speriamo che voi Allenatori apprezzerete questo speciale premio per Halloween! I festeggiamenti di Halloween inizieranno il 20 ottobre e dureranno fino al 2 novembre.

Un Pikachu speciale sarà in giro per festeggiare Halloween con un costume tutto nuovo, e potrete farlo anche voi! Travestite il vostro avatar per l'occasione indossando il cappello di Cappello Costume Mimikyu. Potrete guadagnare Caramelle extra mentre siete in giro a fare “dolcetto o scherzetto” con il vostro Buddy Pokémon: le ricompense di Caramelle per aver catturato, schiuso e trasferito Pokémon saranno raddoppiate e il vostro Buddy troverà le caramelle molto più velocemente durante i festeggiamenti per Halloween! Ultimo, ma non per questo meno importante, avrete l’opportunità di fare scorta per le prossime avventure con scatole speciali dal negozio in-game che presentano oggetti come i Raid Pass e le Superincubatrici.

Mentre state cercando Sableye, Banette e altri Pokémon di tipo Spettro, utilizzate la videocamera Pokémon GO AR per scattare foto celebrative e condividerle sui social media con #PokemonGOHalloween. Come sempre, assicuratevi di rimanere sempre attenti e consapevoli dell’ambiente che vi circonda mentre giocate a Pokémon GO anche in questa stagione.