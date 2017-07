Pokemon GO: annunciato ufficialmente l'arrivo dei Pokemon Leggendari

Dopo mesi di attesa e speculazioni,ha finalmente scoperto le sue carte e ha annunciato ufficialmente l'arrivo deiintramite il trailer che potete osservare in apertura.

Per catturare queste mitiche creature i giocatori dovranno partecipare ai cosiddetti Raid Leggendari. Dopo aver vinto la battaglia, tutti gli utenti che hanno preso parte al raid otterranno il Pokemon Leggendario. Il 22 luglio si terrà a Chicago il Pokemon GO Fest, se durante l'evento gli allenatori riusciranno a superare le sfide proposte, il primo Leggendario verrà rivelato a Grant Park. Se i giocatori presenti saranno in grado di sconfiggerlo, quel Pokemon comincerà ad apparire nei raid di tutto il mondo. Segnaliamo, infine, che i Pokemon Leggendari non potranno essere posti a difesa delle palestre.