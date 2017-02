Pokemon Go: arrivano Chikorita, Cyndaquil, Totodile e altri 80 mostriciattoli

Chikorita, Cyndaquil, Totodile e tanti altri Pokémon stanno per arrivare in. A partire dalla fine di questa settimana, avrete l'opportunità di catturare più di 80 mostriciattoli originariamente scoperti nella regione di Johto nei video giochi, usciti nel 1999 su Game Boy.

Gli sviluppatori annunciano inoltre l'arrivo di nuove funzionalità:

Pokémon aggiuntivi: Sono in arrivo su Pokémon GO più di 80 nuovi Pokémon originariamente scoperti nella regione di Johto nei video giochi Pokémon Oro e Pokémon Argento, insieme a Pokémon con variazioni specifiche per sesso.

Nuove evoluzioni: Adesso ci sono ancora più opportunità che mai per evolvere i vostri Pokémon in Pokémon GO. Alcuni Pokémon scoperti inizialmente nella regione di Kanto saranno presto in grado di evolversi - in Pokémon che abitano la regione di Johto! Cercate nuovi oggetti Evoluzione nei PokéStop, ne avrete bisogno per evolvere alcuni Pokémon.

Nuovo gameplay degli incontri: Quando incontrate Pokémon nelle zone selvagge, non siate sorpresi di vederli reagire in nuovi modi quando cercate di catturarli. Potrete anche notare l'aggiunta di nuovi nastri di oggetti che vi permetteranno di selezionare bacche e Poké Ball direttamente dalla schermata dell'incontro. Affinate le vostre capacità e catturate anche i Pokémon più sfuggenti!

Nuove bacche: i Pokémon adorano mangiare bacche, e avrete la possibilità di ottenere due nuove bacche facendo girare il disco foto nei PokéStop - la baccabana e la baccananas! Dare una baccabana ad un Pokémon rallenterà i suoi movimenti, rendendolo più facile da catturare. La baccananas raddoppia la quantità di caramelle che riceverete se il vostro prossimo tentativo di cattura termina con un successo.

Nuovi avatar e guardaroba migliorato: Ora potrete dare ai vostri avatar un aspetto completamente nuovo! Personalizzate il vostro look con una selezione del tutto inedita di cappelli, magliette, pantaloni e altri oggetti.